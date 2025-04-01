Воронежская телебашня засияет в День единения народов Беларуси и России

Световое панно отобразит анимированные изображения флагов двух государств и появится надпись о сути праздника, который посвящен подписанию договора в 1996 году о создании Сообщества России и Беларуси. На телебашне разными цветами будут переливаться народные орнаменты и национальные цвета двух стран.