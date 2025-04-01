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Воронежская телебашня засияет в День единения народов Беларуси и России

В среду, 2 апреля, главная телевышка Воронежа отметит День единения народов Беларуси и России праздничной иллюминацией.

На телебашне включат тематическую подсветку с 20:00 до 23:00. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Световое панно отобразит анимированные изображения флагов двух государств и появится надпись о сути праздника, который посвящен подписанию договора в 1996 году о создании Сообщества России и Беларуси. На телебашне разными цветами будут переливаться народные орнаменты и национальные цвета двух стран.

В крупных городах России в честь годовщины также появятся иллюминации. А на Останкинской башне в Москве запустят праздничный ролик с символикой братских стран.