Новый размер базовой арендной величины установлен с 1 апреля в Беларуси. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
В сообщении сказано, что с 1 апреля 2025 года размер базовой арендной величины составляет 18,77 рубля. Он был установлен при учете индекса потребительских цен за 2024 года по отношению к 2023 году.
В ведомстве пояснили, что незначительное повышение базовой арендной величины даст возможность продолжать эффективно распоряжаться государственным имуществом, а также компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности.
Уточняется, что предложение, связанное с изменение размера базовой арендной величины, единогласно поддержали предпринимательские структуры в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Госкомимуществе.
Тем временем минский нотариус разъяснила нюансы наследования приватизированных квартир: «Часть квартиры может достаться бывшему родственнику, о котором все забыли думать».
Ранее мы узнали, что изменилось в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко внес поправки в сферу управления жилфондом и строительства в Беларуси.