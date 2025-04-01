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Произошли массовые отключения света из-за повреждения кабелей в Иркутске

Специалисты занимаются поиском оставшихся повреждений.

Источник: IrkutskMedia.ru

1 апреля в Свердловском, Куйбышевском и Октябрьском районах Иркутска произошли аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали поврежденные кабели, пишет IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Свет38.

Электроснабжение большей части потребителей восстановили оперативно. Без электричества на данный момент остаются восемь подстанций в Куйбышевском районе и одна в Октябрьском, от которой запитаны офисы.

Бригады специалистов ищут повреждения и готовятся к ремонту кабельных линий.

Агенство напоминает, что недавно несколько домов осталось без света в Мамонах Иркутского района из-за технологического нарушения режима работы сети.