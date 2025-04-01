Профессор РАН: связка химии с ИИ является самой востребованной областью в этой науке

По словам Оганова, на сегодняшний день самыми амбициозными вызовами, которые стоят перед учеными, являются комнатная сверхпроходимость — материалы, которые проводят ток без электрического сопротивления. Это позволит поднять множество технологий на совершенно новый уровень и избавиться от потери электроэнергии при передаче от электростанции к потребителю. Также все ждут появления аккумуляторов следующего поколения, так как лития в природе очень мало, литиевыми ресурсами обладают лишь несколько стран и цена очень высока. Кроме того, необходимы новые материалы для солнечной энергетики. «Сейчас используется кремний, но он плохо поглощает солнечное излучение, поэтому приходится использовать толстые слои (они хрупкие, дорогие, сложные в производстве). Идеал — создать вечный материал, который можно нанести на крышу тонким слоем, как краску, и он бы вечно генерировал электричество с помощью солнечного света», — уточнил номинант на Нобелевскую премию.