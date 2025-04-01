Профессор РАН: связка химии с ИИ является самой востребованной областью в этой науке

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Связка химии с искусственным интеллектом и материаловедением, а также разработка катализаторов являются самыми востребованными областями в химической науки сегодня. От ученых ждут аккумуляторы следующего поколения и новые материалы для солнечной энергетики, рассказал школьникам номинант на Нобелевскую премию, кристаллохимик и материаловед, профессор РАН, заслуженный профессор Сколтеха Артем Оганов.
Паблик-ток с участниками Всероссийской олимпиады по химии «Разговоры о будущем», организованный нефтехимическим холдингом «Сибур», прошел в Новом Уренгое в заключительный день соревнований.
«Самые востребованные области в химической науке сегодня: связка химии с искусственным интеллектом и материаловедением. Это, наверное, самое “горячее”, что есть на сегодняшний день в химии. Катализ — сердце химической промышленности: разработка катализаторов позволяет химическим процессам, в частности, индустриальным, идти с меньшими энергозатратами и с большей эффективностью», — сказал он.
По словам Оганова, на сегодняшний день самыми амбициозными вызовами, которые стоят перед учеными, являются комнатная сверхпроходимость — материалы, которые проводят ток без электрического сопротивления. Это позволит поднять множество технологий на совершенно новый уровень и избавиться от потери электроэнергии при передаче от электростанции к потребителю. Также все ждут появления аккумуляторов следующего поколения, так как лития в природе очень мало, литиевыми ресурсами обладают лишь несколько стран и цена очень высока. Кроме того, необходимы новые материалы для солнечной энергетики. «Сейчас используется кремний, но он плохо поглощает солнечное излучение, поэтому приходится использовать толстые слои (они хрупкие, дорогие, сложные в производстве). Идеал — создать вечный материал, который можно нанести на крышу тонким слоем, как краску, и он бы вечно генерировал электричество с помощью солнечного света», — уточнил номинант на Нобелевскую премию.
Конкурентоспособность российской экономики.
Оганов подчеркнул, что сегодня российская наука более чем конкурентоспособна. «Показатели российской науки каждый год растут — число публикаций, цитируемость. Как пример, все последние открытия сверхтяжелых элементов — то есть все самые новые элементы таблицы Менделеева — сделаны в России», — отметил Оганов.
Кандидат химических наук, директор по гетерогенному катализу «Сибур» Анастасия Бабина в свою очередь заметила, что после введения санкций компания переключилась на разработку первых отечественных катализаторов, что отвечает стратегической задаче по достижению лидерских позиций России по основным направлениям научно-технологического развития. "Теперь к 2030 году, мы сможем обеспечить технологическую независимость страны и начать работать над тем, чтобы экспортировать наши технологии зарубеж. Бабина также отметила, что глобальный рынок нефтехимии стремительно растет — если в 2022 году он оценивался в $672 млрд, то к 2027 году может достичь почти $800 млрд.
Эксперт рассказала учащимся о плюсах работы ученым в корпоративной науке. «Это возможность видеть результат работы. Сегодня ты поучаствовал в разработке нового полимера, а завтра он уже применяется в космической промышленности, где доля неметаллических материалов может составлять 90%», — заметила она.
Уроки химии в будущем.
На паблик-токе преподаватель УрФУ, автор научно-популярного проекта «Химия — просто» Александр Иванов порассуждал со школьниками как будут выглядеть уроки химии в будущем. По его мнению, видео-контент заместит текстовый, а использование ИИ станет обязательным. «Кроме того, применение ИИ позволит нам общаться и задавать вопросы великим ученым. Например, компания “Сибур” создала НейроМенделеева. Сейчас Дмитрий Иванович “работает” в “Сибуре” и помогает молодым сотрудникам», — заключил он.
Стажировка в «Сибуре».
Со школьниками также пообщался председатель правления «Сибура» Михаил Карисалов: задача компании была интегрирована во второй теоретический тур олимпиады 10-го класса, где школьники могли выбрать, какие задачи хотят решать. Из 170 десятиклассников 100 выбрали задачу от этого нефтехимического холдинга. Карисалов вручил победителям номинации «Сибура» бессрочные сертификаты на возможность прохождения стажировки в одном из ее научных центров. «Очень рассчитываю на то, что — придете ли вы в “Сибур” или какие-то другие смежные отрасли — вы сохраните интерес к химии, к созиданию, неуспокоенность, любопытство. Искренне желаю, чтобы вы дальше двигали научно-технический прогресс, экономику, качество жизни, экологическую защищенность, помогли двигаться и развиваться нашей стране», — отметил он.