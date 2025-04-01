Глава Башкирии подписал закон, запрещающий иностранный агентам занимать госдолжности

Как пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, новый закон направлен на защиту государственного суверенитета и безопасности. Он подчеркнул, что госдолжности связаны с доступом к конфиденциальной информации, что делает их несовместимыми с иностранным влиянием. По словам спикера, данный вопрос непосредственно касается уровня доверия граждан к власти.