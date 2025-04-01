Глава Башкирии подписал закон, запрещающий иностранный агентам занимать госдолжности

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, исключающий возможность нахождения лиц с статусом иностранного агента на государственных должностях. Документ, как сообщает пресс-служба регионального парламента, вносит изменения в республиканские законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания».
Как пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, новый закон направлен на защиту государственного суверенитета и безопасности. Он подчеркнул, что госдолжности связаны с доступом к конфиденциальной информации, что делает их несовместимыми с иностранным влиянием. По словам спикера, данный вопрос непосредственно касается уровня доверия граждан к власти.
Новый закон вступил в силу сразу после официальной публикации.
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