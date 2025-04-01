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Общегородской субботник пройдёт в Новосибирске 19 апреля

Власти города призывают новосибирцев и организации принять активное участие в субботнике.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил дату общегородского санитарного дня, который состоится 19 апреля.

«Апрель — это месячник уборки. Обращаю внимание глав районов на системную и комплексную работу, на борьбу с пылью… 19 апреля и последующие дни работаем с усиленным контролем по мусору, чтобы обеспечить своевременный вывоз мешков на полигоны», — заявил глава города на оперативном совещании.

Власти города призывают новосибирцев и организации принять активное участие в субботнике, чтобы внести свой вклад в благоустройство города и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.