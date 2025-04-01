Общегородской субботник пройдёт в Новосибирске 19 апреля

«Апрель — это месячник уборки. Обращаю внимание глав районов на системную и комплексную работу, на борьбу с пылью… 19 апреля и последующие дни работаем с усиленным контролем по мусору, чтобы обеспечить своевременный вывоз мешков на полигоны», — заявил глава города на оперативном совещании.