В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты

«Установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан, утвержденного настоящим постановлением… В переходный период при наличии права на единовременную выплату и условий для ее предоставления, определяемых в соответствии с законом Кемеровской области — Кузбасса …»О единовременной выплате отдельной категории граждан«и порядком, единовременная выплата предоставляется независимо от наличия на дату обращения за ее получением условий для предоставления, за исключением условия о получении за текущую беременность аналогичной выплаты в ином субъекте Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.