В Кузбассе беременные школьницы получат единовременные выплаты

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Беременные школьницы в Кузбассе вслед за Орловской и Брянской областями получат единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона, опубликованного на сайте администрации Кемеровской области.
«Установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан, утвержденного настоящим постановлением… В переходный период при наличии права на единовременную выплату и условий для ее предоставления, определяемых в соответствии с законом Кемеровской области — Кузбасса …»О единовременной выплате отдельной категории граждан«и порядком, единовременная выплата предоставляется независимо от наличия на дату обращения за ее получением условий для предоставления, за исключением условия о получении за текущую беременность аналогичной выплаты в ином субъекте Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.
Как уточняется в документе, условиями для предоставления единовременной выплаты является «обучение в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, в том числе ее структурных подразделениях, образовательной организации высшего образования, в том числе ее структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам». То есть, выплаты получат беременные школьницы, студентки ссузов и вузов. Срок беременности у получательниц — 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы.
Уточняется, что за несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства социальной защиты населения, сумма единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей.