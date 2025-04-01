Омский автовокзал готов принять 11 арендаторов: появятся хостелы и магазины

АО «Омскоблавтотранс» планирует сдать в аренду свободные площади автовокзала по адресу Комарова, 2. К концу марта 2025 года будет завершена презентация о сдаче в аренду 11 локаций: 5 на третьем этаже, 4 на втором и 2 на первом.
Особый интерес представляют два больших помещения на третьем этаже (753 и 448,6 кв. м), идеально подходящие для организации хостелов. Аренда одного из них обойдется в 338 тысяч рублей в месяц. Основное преимущество — доступность транспорта в любую точку Омска и за пределы города.
136 «квадратов» администрация Омскоблавтотранса готово предложить для организации кафе и пунктов питания. Общий доход от аренды может составить не менее 610 тысяч рублей в месяц.
Это решение может быть связано с заявлением заместителя председателя правительства Омской области Андрея Шпиленко о необходимости создания дополнительных мощностей в регионе для граждан, прибывающих из Узбекистана.
Ранее мы писали, что омичка подала в суд на соседей из-за обувницы, которая источала зловонный запах.