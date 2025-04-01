Омский автовокзал готов принять 11 арендаторов: появятся хостелы и магазины

Особый интерес представляют два больших помещения на третьем этаже (753 и 448,6 кв. м), идеально подходящие для организации хостелов. Аренда одного из них обойдется в 338 тысяч рублей в месяц. Основное преимущество — доступность транспорта в любую точку Омска и за пределы города.