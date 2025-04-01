Около замка Тапиау может появиться парковка

В том числе, там смогут останавливаться автобусы.
Глава муниципалитета Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что благоустройство на территории стараются закончить «как можно скорее», однако точные даты еще неизвестны.
Восстановление замка продолжается уже на протяжении двух лет.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что на фасаде замка Тапиау обустроят архитектурную подсветку. С ее помощью зрителям планируют показывать исторические сюжеты. Реставрацию фасада замка завершили в октябре прошлого года.
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