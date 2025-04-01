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Около замка Тапиау может появиться парковка

В Гвардейске около замка Тапиау могут открыть большую парковку.

В том числе, там смогут останавливаться автобусы.

Глава муниципалитета Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что благоустройство на территории стараются закончить «как можно скорее», однако точные даты еще неизвестны.

Восстановление замка продолжается уже на протяжении двух лет.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что на фасаде замка Тапиау обустроят архитектурную подсветку. С ее помощью зрителям планируют показывать исторические сюжеты. Реставрацию фасада замка завершили в октябре прошлого года.

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