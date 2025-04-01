Базовый социальный тариф на мобильную связь стал доступен в Беларуси с 1 апреля

Говорится, что подключить названный тариф можно у любого белорусского мобильного оператора. Это связано с тем, что его введение обязательно для всех. Белорусы смогут воспользоваться социальным базовым тарифом с 1 апреля, однако его стоимость необходимо уточнить у оператора.