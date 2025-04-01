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Базовый социальный тариф на мобильную связь стал доступен в Беларуси с 1 апреля

Белорусы могут воспользоваться базовым социальным тарифом на мобильную связь с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Базовый социальный тариф на мобильную связь стал доступен в Беларуси с 1 апреля 2025 года, пишет БелТА.

Говорится, что подключить названный тариф можно у любого белорусского мобильного оператора. Это связано с тем, что его введение обязательно для всех. Белорусы смогут воспользоваться социальным базовым тарифом с 1 апреля, однако его стоимость необходимо уточнить у оператора.

Известно, что в месяц по тарифу для абонента будет доступно 200 минут голосового трафика во все сети на белорусской территории, а также 2 Гб интернета и 50 SMS-сообщений.

Ранее мы узнали, что изменилось в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.

Кстати, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля в Беларуси.

Тем временем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.