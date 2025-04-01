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Мэрия Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля

В администрации объявили о планах модернизации главных городских часов.

Источник: Соцсети

Администрация Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля. В социальных сетях мэрия поделилась планами о модернизации главных часов краевого центра: летом аналоговый механизм якобы заменят на современный LED-экран, на котором появятся анимации, прогноз погоды и даже курс биткоина.

По ночам часы сибирский «Биг-Бен» работали бы «в режиме дискотеки», а стрелки перелистывались с помощью свайпа.

Конечно, такое преображение оказалось всего лишь шуткой. Изменять часы не будут.

Напомним, что красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова.