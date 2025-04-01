Мэрия Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля

Администрация Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля. В социальных сетях мэрия поделилась планами о модернизации главных часов краевого центра: летом аналоговый механизм якобы заменят на современный LED-экран, на котором появятся анимации, прогноз погоды и даже курс биткоина.