Мэрия Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля

Администрация Красноярска разыграла жителей города на 1 апреля. В социальных сетях мэрия поделилась планами о модернизации главных часов краевого центра: летом аналоговый механизм якобы заменят на современный LED-экран, на котором появятся анимации, прогноз погоды и даже курс биткоина.
По ночам часы сибирский «Биг-Бен» работали бы «в режиме дискотеки», а стрелки перелистывались с помощью свайпа.
Конечно, такое преображение оказалось всего лишь шуткой. Изменять часы не будут.
Напомним, что красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова.