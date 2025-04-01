Мэр Омска Сергей Шелест 1 апреля разыграл своих подписчиков

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня решил разыграть своих подписчиков и опубликовал себя на высоте с монтажном оборудовании. В подписи градоначальник поблагодарил своих подписчиков и написал, что он решил покинуть свой пост и уйти в энергетический сектор.
«Дорогие омичи, уважаемые коллеги, команда администрации города, принял решение покинуть свой пост и перейти на работу в энергетический сектор. Спасибо всем, кто верит в добро и не верит в первоапрельские шутки», — написал градоначальник.
Мэр Омска Сергей Шелест одно время работал в электроэнергетике Казахстана, поэтому, скорее всего, соответствующие доступы для работы на высоте у него есть.
Ранее мы писали, что экс-чиновника омского депимущества отправили в колонию за взятку.