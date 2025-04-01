Стало известно, сколько получают главврачи больниц Прикамья

Ранее сообщалось, что в больницах Прикамья отмечается кадровый дефицит врачей. Сейчас в Пермском крае с целью привлечения специалистов реализуются нацпроект «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Кадры для медицины». По условиям программ, врачам полагаются различные виды материальной поддержки.