Стало известно, сколько получают главврачи больниц Прикамья

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о доходах руководителей медучреждений региона за 2024 год. Согласно документам, среднемесячные зарплаты главных врачей сложились в диапазоне от 51 до 307 тысяч рублей.
Самым высокооплачиваемым руководителем стала главврач краевой психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Ее средняя ежемесячная зарплата составила 307,4 тысячи рублей.
На втором месте оказался главный врач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев. Он зарабатывал в месяц 284,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров по уровню зарплат главврач Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко. Его средний заработок составил 281,5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в больницах Прикамья отмечается кадровый дефицит врачей. Сейчас в Пермском крае с целью привлечения специалистов реализуются нацпроект «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Кадры для медицины». По условиям программ, врачам полагаются различные виды материальной поддержки.