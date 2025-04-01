В Симферополе отремонтируют 13 улиц — опубликован список

Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.