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В Симферополе отремонтируют 13 улиц — опубликован список

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Компания «ВАД» в этом году отремонтирует участки на 13 улицах в Симферополе общей протяженностью 7 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно госконтракту, до 1 декабря 2025 года будет отремонтировано 13 улиц протяженностью 6,9 километра. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым», — говорится в сообщении.

В частности, дорожник отремонтируют полукольцо на улице Аэрофлотская, улицы Гаспринского, Генова, Тургенева, Фрунзе, Красногвардейская и Беспалова, переулки Альпинистов и Галерейный.

Кроме того, будет проведен ремонт улицы Базовая на участке от переулка Химический до переулка Ровный, переулок Ровный (от ул. Базовая до ул. Узловая), а также проезды на автостанции Курортная у железнодорожного вокзала и на улице Гагарина от путепровода на улице Ким до бульвара Ленина.

По словам начальника строительного управления АО «ВАД» по Крыму Андрея Демина, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, а также дорожных рабочих, в период высокого турсезона будут применяться оптимальные схемы организации движения и производства работ.