Красноярский актер сыграл в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ»: 11 фото из жизни и кино

За плечами 34-летнего актера, уроженца Бишкека, участие в 31 фильме и сериале. В том числе, что примечательно, один из них называется «Краш». Также он известен ролями в картине о вратаре Льве Яшине и фильме «Лед». С Красноярском молодого артиста связывают несколько плодотворных лет. В 2009—2011 годах учился в Красноярской государственной академии музыки и театра. В 2010—2011 гг. работал в Красноярском драматическом театре им. Пушкина.
В сериале о приключениях семьи Сергеевых, ставших популярными еще в «Универе», Шамиль играет Мишу, друга Саши и Тани. Как отмечают создатели фильма, это одна из главных ролей. Хотя, признается сам, артист, комедия раньше была для него чуждым жанром. Но, судя по кадрам со съемки, он комфортно себя чувствует и в комедийных сценах.
Фото из соцсетей Шамиля наполнены позитивом, ощущением успешности артиста. Можно заметить и фото из путешествий, в которые он в том числе ездит с супругой Екатериной Бочкаревой.