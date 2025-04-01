Красноярский актер сыграл в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ»: 11 фото из жизни и кино

За плечами 34-летнего актера, уроженца Бишкека, участие в 31 фильме и сериале. В том числе, что примечательно, один из них называется «Краш». Также он известен ролями в картине о вратаре Льве Яшине и фильме «Лед». С Красноярском молодого артиста связывают несколько плодотворных лет. В 2009—2011 годах учился в Красноярской государственной академии музыки и театра. В 2010—2011 гг. работал в Красноярском драматическом театре им. Пушкина.