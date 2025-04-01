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Жительницу Красноярского края осудили за ложный донос на полицейских

Её приговорили к штрафу.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Жительницу Уяра осудили за ложное обвинение полицейских в краже денег и документов. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В мае 2023 года сотрудники ДПС задержали пьяного водителя «Лада Гранта». С ним в авто оказалась 42-летняя супруга. Она пыталась отстоять мужа и автомобиль. Но машину забрали на штрафстоянку, а их двоих — в отделение.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Женщина решила обвинить полицейских в краже. Она заявила, что инспекторы ДПС украли у нее сумку с деньгами и документами. Женщина настаивала на своей версии, хоть она не подтвердилась. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Похищенные документы нашли у нее дома.

За ложный донос женщину приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о расследовании мошенничества при ремонте сельского дома культуры.