Жительницу Красноярского края осудили за ложный донос на полицейских

Женщина решила обвинить полицейских в краже. Она заявила, что инспекторы ДПС украли у нее сумку с деньгами и документами. Женщина настаивала на своей версии, хоть она не подтвердилась. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Похищенные документы нашли у нее дома.