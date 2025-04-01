NYP: экс-менеджера Bloomberg Самареля, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме

Жена Самареля Лина — уроженка Колумбии, работала медсестрой в министерстве по делам ветеранов США. В соцсетях она часто публиковала семейные фотографии. Судя по ним, у пары было еще двое детей, еще одна девочка и мальчик. Супруги были женаты с 2009 года и жили в доме с шестью спальнями стоимостью около $800 тыс.