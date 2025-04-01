Аэропорт Иркутска объявил аукцион на капремонт полосы за 182 миллиона

Международный аэропорт Иркутска объявил тендер на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью почти 182 миллиона рублей. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Госзакупок, подрядчику предстоит привести в порядок 3,5 километра ВПП и другие объекты аэродромного комплекса до конца октября 2025 года.
— На аэродромные покрытия предоставляется двухлетняя гарантия, а на покрытие ВПП — 7 лет, — пишут в информационном агентстве.
После проведения капитального ремонта полосы, аэровокзалу станет легче справляться с растущим потоком туристов. Параллельно идут планы по строительству нового аэропорта, который может стать самым дорогим в России — его стоимость оценивается в 200 миллиардов рублей. Реализация этого проекта намечена на 2028−2030 годы.