Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Иркутска объявил аукцион на капремонт полосы за 182 миллиона

Работы должны закончить до октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Международный аэропорт Иркутска объявил тендер на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью почти 182 миллиона рублей. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Госзакупок, подрядчику предстоит привести в порядок 3,5 километра ВПП и другие объекты аэродромного комплекса до конца октября 2025 года.

— На аэродромные покрытия предоставляется двухлетняя гарантия, а на покрытие ВПП — 7 лет, — пишут в информационном агентстве.

После проведения капитального ремонта полосы, аэровокзалу станет легче справляться с растущим потоком туристов. Параллельно идут планы по строительству нового аэропорта, который может стать самым дорогим в России — его стоимость оценивается в 200 миллиардов рублей. Реализация этого проекта намечена на 2028−2030 годы.