Аэропорт Иркутска объявил аукцион на капремонт полосы за 182 миллиона

Международный аэропорт Иркутска объявил тендер на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью почти 182 миллиона рублей. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Госзакупок, подрядчику предстоит привести в порядок 3,5 километра ВПП и другие объекты аэродромного комплекса до конца октября 2025 года.