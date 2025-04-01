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Беременным воронежским студенткам начнут выплачивать по 100 тысяч в этом году

Министр соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева подписала приказ о назначении разовой выплаты беременным женщинам, «обучающимся по очной форме».

Источник: Коммерсантъ

Поддержка предусмотрена для гражданок, вставших на соответствующий учет с 1 января 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

В документе не называется сумма выплаты. Однако в конце 2024 года правительство Воронежской области утвердило регпрограмму по повышению рождаемости, согласно которой женщинам, обучающимся по очной форме обучения, планировали выплачивать по 100 тыс. руб.

Аналогичные меры поддержки утвердили в Тамбовской и Орловской областях. Во втором регионе меры поддержки распространили не только на студенток, но и на школьниц.