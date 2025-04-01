В Москву вернулись зарянки, дрозды и крапивники

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Зарянки, дрозды и крапивники вернулись в Москву, также у птиц в столице начался период гнездования, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В разное время года в Москве можно встретить порядка 270 видов птиц, около 90 из них — перелетные. Из “зимнего отпуска” уже вернулись грачи, скворцы, зяблики, зарянки, дрозды, крапивники, озерные чайки, чибисы и другие», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в это время у птиц традиционно начинается период гнездования, он продлится до конца июля.
«В это время пернатые возвращаются после зимовки, создают пары и готовятся к выведению птенцов. Чтобы они чувствовали себя комфортно и вырастили потомство, им необходимы тишина и покой», — уточняется в сообщении.