Срочников из Ростовской области не отправят на СВО и в новые регионы

Новобранцев из Ростовской области, которые пополнят ряды Армии России в результате весеннего призыва 2025, не отправят на СВО, на Донбасс и в Новороссию. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной старту весеннего призыва 1 апреля, сообщил замгубернатора Дона, председатель областной призывной комиссии резервного состава Дмитрий Водолацкий.