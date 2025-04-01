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Срочников из Ростовской области не отправят на СВО и в новые регионы

Призывники из Ростовской области не будут служить в новых регионах.
Источник: Комсомольская правда

Новобранцев из Ростовской области, которые пополнят ряды Армии России в результате весеннего призыва 2025, не отправят на СВО, на Донбасс и в Новороссию. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной старту весеннего призыва 1 апреля, сообщил замгубернатора Дона, председатель областной призывной комиссии резервного состава Дмитрий Водолацкий.

— Министерство обороны Российской Федерации заверило, что все призывники не будут проходить службу на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, — прокомментировал заместитель губернатора.

По словам Дмитрия Водолацкого, в Ростовской области призыв находится под личным контролем временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря.