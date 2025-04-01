Иванец: белорусы стали реже поступать в зарубежные вузы

«Скажу откровенно, что часть ребят, которые поступают в Польшу или другие недружественные страны, к нам бы они не поступили ни на платное, ни на бюджет. Потому что поступить на медицинскую специальность с 33 баллами по ЦЭ по биологии — мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик. Никакой», — резюмировал министр.