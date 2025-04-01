Иванец: белорусы стали реже поступать в зарубежные вузы

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Количество белорусских абитуриентов, поступающих в иностранные вузы, сокращается в последние годы, сообщил министр образования Андрей Иванец.
«Это очень серьезное снижение. Не только это касается вузов России, но и Польши и других стран», — сказал он в эфире телеканала СТВ.
Глава Минобра обратил внимание на распространенное мнение о том, что якобы самые умные абитуриенты (зачастую это олимпиадники) уезжают из страны и назвал эти суждения мифом.
«Больше 85% ребят, победителей международных олимпиад, у нас учится в наших вузах. А есть ребята, которые поехали по целевому направлению от Министерства промышленности в Россию для того, чтобы потом вернуться и работать на конкретном нашем предприятии», — пояснил Иванец.
По его словам, в ведомстве проводят постоянный анализ успеваемости абитуриентов, которые поступают за границу. Многие из них имеют довольно низкие баллы.
«Скажу откровенно, что часть ребят, которые поступают в Польшу или другие недружественные страны, к нам бы они не поступили ни на платное, ни на бюджет. Потому что поступить на медицинскую специальность с 33 баллами по ЦЭ по биологии — мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик. Никакой», — резюмировал министр.