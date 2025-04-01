Свино-говяжий фарш из хрящей произвел предприниматель в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, уполномоченный работник площадки указал в электронных документах, что из ткани и хрящей был сделан свино-говяжий фарш. Подобное чудесное превращение одного продукта в другой оказалось грубым нарушением, которое помешало отследить происхождение товара.