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Свино-говяжий фарш из хрящей произвел предприниматель в Ростовской области

На производстве в Ростовской области партию хрящей превратили в свино-говяжий фарш.
Источник: Комсомольская правда

В Багаевском районе Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на производстве фарша из хрящей. Несоответствие сырья и полученной продукции зафиксировали специалисты управления Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, уполномоченный работник площадки указал в электронных документах, что из ткани и хрящей был сделан свино-говяжий фарш. Подобное чудесное превращение одного продукта в другой оказалось грубым нарушением, которое помешало отследить происхождение товара.

— Нарушение осложнило прослеживаемость продукции, — отметили в Россельхознадзоре.

К этому моменту уполномоченному работнику уже выписали предупреждение с требованием строго соблюдать ветеринарные правила и правильно заполнять отчетность, также предостережение направили владельцу площадки.

Добавим, ранее на Дону раскрыли торговлю потенциально опасной рыбой.