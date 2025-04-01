Свино-говяжий фарш из хрящей произвел предприниматель в Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на производстве фарша из хрящей. Несоответствие сырья и полученной продукции зафиксировали специалисты управления Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, уполномоченный работник площадки указал в электронных документах, что из ткани и хрящей был сделан свино-говяжий фарш. Подобное чудесное превращение одного продукта в другой оказалось грубым нарушением, которое помешало отследить происхождение товара.
— Нарушение осложнило прослеживаемость продукции, — отметили в Россельхознадзоре.
К этому моменту уполномоченному работнику уже выписали предупреждение с требованием строго соблюдать ветеринарные правила и правильно заполнять отчетность, также предостережение направили владельцу площадки.
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