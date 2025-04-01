Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтекамский адвокат предстанет перед судом за обман доверительницы на более чем полтора миллиона рублей

В Нефтекамске экс-адвоката осудят за хищение у клиентки 1,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске завершилось расследование уголовного дела против бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 1,6 миллиона рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно данным следствия, в июле прошлого года юрист воспользовался тяжелым положением своей доверительницы, которая находилась под проверкой полиции по подозрению в подделке подписей.

37-летний адвокат пообещал женщине за крупную сумму «решить вопрос» с прекращением проверки якобы через свои связи в правоохранительных органах. Однако, как выяснилось, таких контактов у защитника не было, и он планировал присвоить деньги себе. Клиентка вовремя заподозрила неладное и обратилась к стражам порядка.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ с поличным при передаче денег, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На время следствия его поместили под стражу, а для возмещения ущерба арестовали банковские счета. Все материалы дела направлены в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.