Нефтекамский адвокат предстанет перед судом за обман доверительницы на более чем полтора миллиона рублей

Мужчину задержали сотрудники ФСБ с поличным при передаче денег, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На время следствия его поместили под стражу, а для возмещения ущерба арестовали банковские счета. Все материалы дела направлены в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.