Нефтекамский адвокат предстанет перед судом за обман доверительницы на более чем полтора миллиона рублей

В башкирском городе Нефтекамске завершилось расследование уголовного дела против бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 1,6 миллиона рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно данным следствия, в июле прошлого года юрист воспользовался тяжелым положением своей доверительницы, которая находилась под проверкой полиции по подозрению в подделке подписей.
37-летний адвокат пообещал женщине за крупную сумму «решить вопрос» с прекращением проверки якобы через свои связи в правоохранительных органах. Однако, как выяснилось, таких контактов у защитника не было, и он планировал присвоить деньги себе. Клиентка вовремя заподозрила неладное и обратилась к стражам порядка.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ с поличным при передаче денег, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На время следствия его поместили под стражу, а для возмещения ущерба арестовали банковские счета. Все материалы дела направлены в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.
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