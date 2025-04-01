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В Братском районе закрыли все ледовые переправы

С 1 апреля в Братском районе запрещен проезд по ледовым переправам. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сайт районной администрации.

Источник: Пресс-служба администрации Братского района

В сообщении мэрии Братского района уточняется, что переправы «Тангуй — Добчур», «Ключи-Булак — Харанжино» и «Большеокинское — Озёрный» закрыты в связи с установившимися плюсовыми температурами воздуха.

Выезды к переправам засыпаны, выставлены предупреждающие и запрещающие знаки. За несанкционированный выезд транспортного средства на хрупкий весенний лед для граждан, должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность, — говорится в сообщении мэрии Братского района.

По данным Братского инспекторского отдела, на Братском водохранилище толщина льда составляет до 60 см, на реках Братского района — до 40 см.