В Братском районе закрыли все ледовые переправы

В сообщении мэрии Братского района уточняется, что переправы «Тангуй — Добчур», «Ключи-Булак — Харанжино» и «Большеокинское — Озёрный» закрыты в связи с установившимися плюсовыми температурами воздуха.
Выезды к переправам засыпаны, выставлены предупреждающие и запрещающие знаки. За несанкционированный выезд транспортного средства на хрупкий весенний лед для граждан, должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность, — говорится в сообщении мэрии Братского района.
По данным Братского инспекторского отдела, на Братском водохранилище толщина льда составляет до 60 см, на реках Братского района — до 40 см.