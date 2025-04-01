Ленинградский зоопарк рассказал, почему у него нет крупных животных

Вместе с тем и африканских, и индийских слонов запрещено содержать поодиночке. Зоопарку придётся заботиться как минимум о паре животных. Ещё лучше, если их будет трое. Кроме того, нужно, чтобы самец мог жить отдельно от самок. Выходит, павильон должен включать в себя хотя бы четыре больших вольера: два зимних и столько же летних. Также понадобятся перегонные отсеки. Получается, что только одна компания слонов заняла бы немалую долю земли, которая на данный момент имеется в распоряжении зоопарка.