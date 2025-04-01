Ленинградский зоопарк рассказал, почему у него нет крупных животных

Когда-то в Ленинградском зоопарке можно было встретиться со слоном и бегемотом, орангутаном и шимпанзе. Сейчас этих животных в коллекции нет, и посетители нередко интересуются, по какой причине так произошло. Ответ прост: не хватает места.
Зоопарк расположен в центре Северной столицы. У него небольшая территория: всего 7,4 гектара. Вместе с тем земля, на которой он находится, — часть объекта культурного наследия «Александровский парк», что серьёзно влияет на возможность строительства новых зданий.
В то же время, в соответствии с существующими нормами, для содержания определённых видов животных требуются внушительных размеров помещения. Например, это касается слонов и носорогов. Они должны жить там, где можно регулировать температуру, освещение и влажность. Также им необходимы крупные бассейны или водоёмы.
Вместе с тем и африканских, и индийских слонов запрещено содержать поодиночке. Зоопарку придётся заботиться как минимум о паре животных. Ещё лучше, если их будет трое. Кроме того, нужно, чтобы самец мог жить отдельно от самок. Выходит, павильон должен включать в себя хотя бы четыре больших вольера: два зимних и столько же летних. Также понадобятся перегонные отсеки. Получается, что только одна компания слонов заняла бы немалую долю земли, которая на данный момент имеется в распоряжении зоопарка.
Ранее мы рассказывали о выдающихся достижениях Новосибирского зоопарка: в прошлом году там родились сразу 12 манулов.