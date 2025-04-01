В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер

Уточняется, что овцы породы бордер-лейстер имеют элегантный внешний вид: у них длинная белая шерсть, длинные ушки и изогнутый римский нос. Овцы славятся своим дружелюбным и покладистым характером, а также выдающимся материнским инстинктом. Эти животные заботятся о своих детенышах как во время беременности, так и после их рождения, что способствует появлению здоровых и быстрорастущих ягнят.