В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ягненок породы бордер-лейстер родился в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка, филиал которого располагается в Великом Устюге.
«В начале марта 2025 года в зоосаде Деда Мороза на свет появился ягненок породы бордер-лейстер. Этот очаровательный малыш стал третьим потомством у уже опытной пары, которая живет на территории зоосада в вотчине Деда Мороза — филиале Московского зоопарка с 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ягненок находится под постоянным контролем со стороны специалистов зоосада. «Сейчас детеныш питается молоком матери и уже проявляет заметную активность, что говорит о его хорошем здоровье. В настоящее время вся семья проживает в теплом вольере, в котором созданы комфортные условия для жизни», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Уточняется, что овцы породы бордер-лейстер имеют элегантный внешний вид: у них длинная белая шерсть, длинные ушки и изогнутый римский нос. Овцы славятся своим дружелюбным и покладистым характером, а также выдающимся материнским инстинктом. Эти животные заботятся о своих детенышах как во время беременности, так и после их рождения, что способствует появлению здоровых и быстрорастущих ягнят.