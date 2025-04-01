Необычное явление заметили в небе над Алматы

Казахстанский астроном, специалист Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина объяснила, что за ореол на небе вокруг солнца запечатлели горожане и из-за чего такое оптическое явление возникает в слоях атмосферы.