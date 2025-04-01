Необычное явление заметили в небе над Алматы

Утром жители мегаполиса могли заметить солнечное гало — атмосферное явление, при котором вокруг солнца появляется кольцевидное свечение.
Казахстанский астроном, специалист Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина объяснила, что за ореол на небе вокруг солнца запечатлели горожане и из-за чего такое оптическое явление возникает в слоях атмосферы.
«Явление называется солнечное гало (ореол). Слово происходит от греческого “галос”, что в переводе означает “круг”. Такое свечение обусловлено наличием перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света гало иногда бывает радужным». Астроном Светлана Мошкина.
Также специалист пояснила, что чаще всего гало возникает в морозную погоду или при повышенной влажности в верхних слоях тропосферы (в 5−10 км над поверхностью Земли).
Кроме того, по словам астронома, гало возникает также незадолго до прихода теплого атмосферного фронта — на его переднем крае обычно формируются перисто-слоистые полупрозрачные облака из кристаллов льда, которые и создают гало.
Ранее специалист рассказала, почему газовый гигант Солнечной системы — планета Сатурн внезапно лишился своих колец. Почему это произошло и по какой причине с марта они не наблюдаются с Земли.