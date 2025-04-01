Весной в Ростовской области призовут на службу больше пяти тысяч новобранцев

В Ростовской области весной на военную службу призовут больше пяти тысяч новобранцев. Об этом рассказал на пресс-конференции главный военком региона Игорь Егоров.
По словам военного комиссара, количество новобранцев в весенний призыв практически не меняется на протяжении 10 лет. Это почти всегда 5 000 человек.
— Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июня. Около половины молодых людей пройдут службу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сорок процентов — на территории Ростовской области. Также наши парни будут служить в воздушно-космических, воздушно-десантных и в Ракетных войсках стратегического назначения. Более ста парней — в казачьей воинской части. Традиционно 25 донских призывников отобраны в Президентский полк, — рассказал Игорь Егоров.
Примерно 550 юношей будут выполнять конституционный долг, получив военно-учетную специальность. В основном, это водители категории С. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев.
Также военком добавил, что время осеннего призыва служить в армию отправились больше четырех тысяч новобранцев из Ростовской области.