Весной в Ростовской области призовут на службу больше пяти тысяч новобранцев

— Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июня. Около половины молодых людей пройдут службу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сорок процентов — на территории Ростовской области. Также наши парни будут служить в воздушно-космических, воздушно-десантных и в Ракетных войсках стратегического назначения. Более ста парней — в казачьей воинской части. Традиционно 25 донских призывников отобраны в Президентский полк, — рассказал Игорь Егоров.