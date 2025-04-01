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Места для парковки электросамокатов определили в Нижнем Новгороде

Такие места будут обозначены белой разметкой.

Источник: Время

Специальные места для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) определены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, данная работа помогает упорядочить размещение СИМ с учётом интересов пользователей самокатов, пешеходов и сохранения качества городской среды. Эти места обозначат белой разметкой.

«Постановление, которым утверждён перечень таких мест, а также определены территории, где передвижение на самокатах запрещено, вступает в силу со 2 апреля. Тогда же расчехлят запрещающие знаки», — уточнил Юрий Шалабаев.

Он добавил, что все изменения поддержаны компаниями по прокату самокатов: ВУШ, Юрент и Яндекс, с которыми подписано соглашение. Компании готовы работать в новых условиях.

«Чтобы правила работали, их надо соблюдать. Поэтому, пользуясь самокатами, важно помнить о личной ответственности», — заключил мэр.