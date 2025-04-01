Годность призывников к военной службе в Ростовской области составила 78,4%

Годность призывников к военной службе в Ростовской области по итогам 2024 года оказалась выше, чем в среднем по стране. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы регионального военного комиссариата Константин Шатило.
— Категория годности за 2024 год составила 78,4%, это выше среднероссийского показателя, который составил 70%, — сообщил Константин Шатило.
Также специалист назвал основные заболевания, при которых молодых людей чаще всего освобождают от службы в армии.
— На первом месте — заболевания эндокринной системы. На втором месте — проблемы с костно-мышечной системой, и на третье место поднялись заболевания органа зрения, — перечислил Константин Шатило.
Добавим, новобранцев весеннего призыва 2025 года не планируют отправлять на СВО, а также на территории Донбасса и в Новороссию. Эту информацию озвучил заместитель губернатора Ростовской области, председатель областной призывной комиссии резервного состава Дмитрий Водолацкий.