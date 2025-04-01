Годность призывников к военной службе в Ростовской области составила 78,4%

Годность призывников к военной службе в Ростовской области по итогам 2024 года оказалась выше, чем в среднем по стране. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы регионального военного комиссариата Константин Шатило.