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Годность призывников к военной службе в Ростовской области составила 78,4%

Процент годности призывников к военной службе назвали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Годность призывников к военной службе в Ростовской области по итогам 2024 года оказалась выше, чем в среднем по стране. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы регионального военного комиссариата Константин Шатило.

— Категория годности за 2024 год составила 78,4%, это выше среднероссийского показателя, который составил 70%, — сообщил Константин Шатило.

Также специалист назвал основные заболевания, при которых молодых людей чаще всего освобождают от службы в армии.

— На первом месте — заболевания эндокринной системы. На втором месте — проблемы с костно-мышечной системой, и на третье место поднялись заболевания органа зрения, — перечислил Константин Шатило.

Добавим, новобранцев весеннего призыва 2025 года не планируют отправлять на СВО, а также на территории Донбасса и в Новороссию. Эту информацию озвучил заместитель губернатора Ростовской области, председатель областной призывной комиссии резервного состава Дмитрий Водолацкий.