Белорусы не смогут оплатить покупки смартфоном в сети магазинов «Корона». Подробности озвучили в пресс-службе крупного белорусского ритейлера.
В сообщении говорится, что с 1 апреля 2025 года стала невозможной оплата покупок на кассе смартфоном через приложения Samsung Pay, Apple Pay, Huawеi Pay и другие. В крупной сети просят белорусов использовать для оплаты банковскую карту, наличные, платежный сервис «Оплати» или приложение Белкарт Pay.
Тем временем МАРТ обнаружил завышение цен на лекарства, проверив 50 аптек в Беларуси.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».
Вместе с тем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.