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Белорусы не смогут оплатить покупки смартфоном в сети магазинов «Корона»

Сеть магазинов «Корона» убрала возможность рассчитаться за покупки смартфоном.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы не смогут оплатить покупки смартфоном в сети магазинов «Корона». Подробности озвучили в пресс-службе крупного белорусского ритейлера.

В сообщении говорится, что с 1 апреля 2025 года стала невозможной оплата покупок на кассе смартфоном через приложения Samsung Pay, Apple Pay, Huawеi Pay и другие. В крупной сети просят белорусов использовать для оплаты банковскую карту, наличные, платежный сервис «Оплати» или приложение Белкарт Pay.

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