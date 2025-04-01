Белорусы не смогут оплатить покупки смартфоном в сети магазинов «Корона»

В сообщении говорится, что с 1 апреля 2025 года стала невозможной оплата покупок на кассе смартфоном через приложения Samsung Pay, Apple Pay, Huawеi Pay и другие. В крупной сети просят белорусов использовать для оплаты банковскую карту, наличные, платежный сервис «Оплати» или приложение Белкарт Pay.