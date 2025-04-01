Авиарейсы в Киренск и Ербогачен остаются

В Иркутской области договорились о сохранении авиарейсов в северные районы. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора Игоря Кобзева, авиакомпания недавно заявила о невозможности выполнять полеты по старым тарифам 2023 года, сославшись на резкий рост цен на топливо и обслуживание самолетов.
— Для нас крайне важно, чтобы эти рейсы по-прежнему выполнялись. Именно по воздуху в отдалённые территории доставляют почту, товары первой необходимости, этими рейсами пользуются и многие жители, — поделился глава региона.
Заинтересованные стороны встретились и обсудили сложившуюся ситуацию. В итоге компромиссное решение найдено, а рейсы в Киренск и Ербогачен остаются.