Авиарейсы в Киренск и Ербогачен остаются

В Иркутской области договорились о сохранении авиарейсов в северные районы. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора Игоря Кобзева, авиакомпания недавно заявила о невозможности выполнять полеты по старым тарифам 2023 года, сославшись на резкий рост цен на топливо и обслуживание самолетов.