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Авиарейсы в Киренск и Ербогачен остаются

Ранее перевозчик решил прекратить полеты из-за роста цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области договорились о сохранении авиарейсов в северные районы. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канала губернатора Игоря Кобзева, авиакомпания недавно заявила о невозможности выполнять полеты по старым тарифам 2023 года, сославшись на резкий рост цен на топливо и обслуживание самолетов.

— Для нас крайне важно, чтобы эти рейсы по-прежнему выполнялись. Именно по воздуху в отдалённые территории доставляют почту, товары первой необходимости, этими рейсами пользуются и многие жители, — поделился глава региона.

Заинтересованные стороны встретились и обсудили сложившуюся ситуацию. В итоге компромиссное решение найдено, а рейсы в Киренск и Ербогачен остаются.