В центре Воронежа без ремонта разрушается старинный дом

В центре Воронежа разрушается без ремонта объект культурного наследия — старинный дом на улице Ф. Энгельса, 35, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».
Уже год, с весны 2024-го, помещения до первого этажа заливает водой из-за неисправной трубы на черпаке. В одной из квартир на втором этаже из-за постоянный потопов рухнул потолок.
Страдают от отсутствия ремонта и расположенные на первом этаже дома кафе и магазины. Причем здесь страдает не только отделка помещений, но и товар.
Собственники квартир неоднократно обращались за помощью и в управляющую компанию «Лавина», и в Госжилинспекцию. Однако, по словам жителей, вместо основательного ремонта получали лишь временные заплаты.
По очереди капитальный ремонт системы отопления намечен только на 2052 год. К решению проблемы собственники подключили Народный фронт. Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой обязать управляющую компанию заменить трубу.