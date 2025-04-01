Власти Новосибирска объяснили, кто виноват в создании грязи возле «Сибирь-Арены»

Администрация Кировского района в ответ на запрос Atas.info заявила, что прилегающая территория соответствует существующим нормативам, а все пешеходные пути официально оборудованы. В администрации пояснили, что причиной проблем является использование посетителями технических полос и газонов для сокращения пути, что приводит к загрязнению территории весной.