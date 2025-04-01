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Власти Новосибирска объяснили, кто виноват в создании грязи возле «Сибирь-Арены»

Посетители стадиона жалуются на узкие тротуары, грязь и снежные заносы.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирцы выражают недовольство из-за плохой инфраструктуры возле станции метро «Спортивная» и ЛДС «Сибирь-Арена». Посетители стадиона жалуются на узкие тротуары и грязь во время массовых мероприятий.

Администрация Кировского района в ответ на запрос Atas.info заявила, что прилегающая территория соответствует существующим нормативам, а все пешеходные пути официально оборудованы. В администрации пояснили, что причиной проблем является использование посетителями технических полос и газонов для сокращения пути, что приводит к загрязнению территории весной.

В ведомстве сообщили, что вопрос о возможности обустройства дополнительных пешеходных дорожек будет рассмотрен после установления стабильно тёплой погоды.