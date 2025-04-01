Российский космонавт пошутил над сторонниками теории плоской Земли

Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Данные для создания изображения были получены еще в 2023 году при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона. На снимках Нептуна, сделанных телескопом, светящееся полярное сияние выглядит как пятна, представленные голубым цветом.