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Российский космонавт пошутил над сторонниками теории плоской Земли

Российский космонавт Иван Вагнер, который находится на борту Международной космической станции (МКС), пошутил над сторонниками теории плоской Земли. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Источник: Космонавт Иван Вагнер

«В этот раз со мной полетела “просвещаться” модель Земли Древней Руси — три кита, на которых находится плоский диск (блин) Земли», — говорится в сообщении.

В предыдущий полет космонавт брал другую «популярную» древнеиндийскую модель нашей планеты — черепаху с тремя слонами, которые на своих спинах держат плоскую Землю.

Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Данные для создания изображения были получены еще в 2023 году при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона. На снимках Нептуна, сделанных телескопом, светящееся полярное сияние выглядит как пятна, представленные голубым цветом.