Российский космонавт пошутил над сторонниками теории плоской Земли

«В этот раз со мной полетела “просвещаться” модель Земли Древней Руси — три кита, на которых находится плоский диск (блин) Земли», — говорится в сообщении.
В предыдущий полет космонавт брал другую «популярную» древнеиндийскую модель нашей планеты — черепаху с тремя слонами, которые на своих спинах держат плоскую Землю.
Ранее космический телескоп Джеймс Уэбб впервые запечатлел полярные сияния на Нептуне. Данные для создания изображения были получены еще в 2023 году при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона. На снимках Нептуна, сделанных телескопом, светящееся полярное сияние выглядит как пятна, представленные голубым цветом.