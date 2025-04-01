Нехватку дворников фиксируют в Новосибирской области

Специалисты портала hh.ru рассказали про нехватку дворников в Новосибирской области. Уточняется, что по итогам первого квартала число открытых вакансий снизилось на 21% (до 71).
Аналитики рассказали, что больше всего дворники нужны компаниями из сферы недвижимости, ЖКХ, розничной торговли. Помимо этого, существует нехватка работников в гостиницах и заведениях общепита.
На данный момент больше всего вакансий есть на полный рабочий день, остальные предложения подходят для подработки. 90% предложений доступны для соискателей без опыта работы.
Сейчас средняя заработная плата составляет 40 тысяч рублей.