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Нехватку дворников фиксируют в Новосибирской области

На одну вакансию дворника в Новосибирской области приходится только 1,6 резюме при норме в 4 резюме.

Источник: Нейросеть

Специалисты портала hh.ru рассказали про нехватку дворников в Новосибирской области. Уточняется, что по итогам первого квартала число открытых вакансий снизилось на 21% (до 71).

Аналитики рассказали, что больше всего дворники нужны компаниями из сферы недвижимости, ЖКХ, розничной торговли. Помимо этого, существует нехватка работников в гостиницах и заведениях общепита.

На данный момент больше всего вакансий есть на полный рабочий день, остальные предложения подходят для подработки. 90% предложений доступны для соискателей без опыта работы.

Сейчас средняя заработная плата составляет 40 тысяч рублей.