Воздух в Челябинской области 2 апреля прогреется до +20, затем резко похолодает

Непосредственно в Челябинске в среду без осадков, ветер южной четверти: ночью 2−7 м/с, днем — 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2 апреля ночью плюс 1−3, днем плюс 17−19. В четверг ночью небольшой дождь и плюс 6−8, днем 3 апреля — умеренный дождь и плюс 11−13, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. В пятницу преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха 4 апреля ночью около нуля, днем плюс 6−8.