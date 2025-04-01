Воздух в Челябинской области 2 апреля прогреется до +20, затем резко похолодает

В среду при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер южной четверти: ночью его скорость 2−7 м/с, днем — 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2 апреля ночью от плюс 3 до минус 2, в низинах — до минус 5, днем плюс 15−20.
В четверг облачно с прояснением, местами небольшие дожди, днем на севере — умеренные. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3 апреля ночью плюс 4−9, днем плюс 8−13, на юге — до 18 градусов.
В пятницу также облачно с прояснением: ночью местами небольшие осадки на севере, преимущественно в виде мокрого снега, на юге — дождя, от минус 3 до плюс 2. Днем 4 апреля преимущественно без осадков, плюс 5−10, в горах — до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный 4−9 м/с, днем локально порывы до 14 м/с.
Непосредственно в Челябинске в среду без осадков, ветер южной четверти: ночью 2−7 м/с, днем — 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2 апреля ночью плюс 1−3, днем плюс 17−19. В четверг ночью небольшой дождь и плюс 6−8, днем 3 апреля — умеренный дождь и плюс 11−13, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. В пятницу преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4−9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха 4 апреля ночью около нуля, днем плюс 6−8.