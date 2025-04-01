Омскую вывеску «Радость» планируют сделать товарным знаком

Девелопер «Брусника» подала заявку на регистрацию авторских прав на знаменитую вывеску «Радость» в центре Омска. Рассмотрение заявки началось 26 марта в Роспатенте. Об этом сообщает РБК Омск.
Компания планирует использовать товарный знак для производства сувениров, часть прибыли от которых пойдет на оплату подсветки достопримечательности. При этом «Брусника» подчеркивает, что не намерена препятствовать другим авторам, уже выпускающим продукцию с надписью «Радость», включая фотографа Александра Калашникова.
Решение о патентовании принято по двум причинам: создание легальной базы для благотворительных продаж мерча и защита сообщества производителей сувениров от возможных претензий по авторским правам в будущем. Компания заверила, что не стремится ограничивать использование образа «Радости» другими творческими людьми.