Омскую вывеску «Радость» планируют сделать товарным знаком

Компания планирует использовать товарный знак для производства сувениров, часть прибыли от которых пойдет на оплату подсветки достопримечательности. При этом «Брусника» подчеркивает, что не намерена препятствовать другим авторам, уже выпускающим продукцию с надписью «Радость», включая фотографа Александра Калашникова.