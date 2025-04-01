Власти Калининградской области заявили, что демография растет за счет мигрантов

По данным министерства соцполитики области, прирост населения происходит за счет миграционного прироста.
В ответ на официальный запрос «МК в Калининграде» в ведомстве рассказали, что численность рожденных в регионе детей сокращается с 2016 года. В 2023 году в области родилось 7 558 человек, в 2024 году — 7 467 человек.
Также власти отметили, что с 2007 года в регион прибыло 55 856 соотечественников.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в 2022 году в янтарном крае проживало 1 030 979 человек, в 2023 — 1 032 343 человек, что на 1364 жителя больше, в 2024 году показатель достиг 1 033 914, соответственно, прирост составил еще 1571 человека.