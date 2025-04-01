Дополнительные урны закупят и установят в историческом центре Самары

В Самаре местные жители пожаловались на небольшое количество урн в историческом центре города. Глава Самары Иван Носков пообещал закупить дополнительные мусорки. Об этом речь шла на оперативном совещании в региональном правительстве.
«В субботу-воскресенье был в исторической части города. Действительно, видно, что не хватает урн и периодичности уборки. На неделе мы это отработаем. Проведем процедуры по закупке дополнительных урн», — рассказал мэр.
Напомним, в Самарской области назвали победителей конкурса общественных проектов по программе «Народный бюджет». Поддержку получили 283 инициативы жителей, в том числе 55 самарцев. Также в администрации Самары опровергли покупку магического шара за 1 миллион рублей.