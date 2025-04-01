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Дополнительные урны закупят и установят в историческом центре Самары

Самарцы пожаловались на нехватку урн для мусора в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители пожаловались на небольшое количество урн в историческом центре города. Глава Самары Иван Носков пообещал закупить дополнительные мусорки. Об этом речь шла на оперативном совещании в региональном правительстве.

«В субботу-воскресенье был в исторической части города. Действительно, видно, что не хватает урн и периодичности уборки. На неделе мы это отработаем. Проведем процедуры по закупке дополнительных урн», — рассказал мэр.

Напомним, в Самарской области назвали победителей конкурса общественных проектов по программе «Народный бюджет». Поддержку получили 283 инициативы жителей, в том числе 55 самарцев. Также в администрации Самары опровергли покупку магического шара за 1 миллион рублей.