Разработан цифровой двойник для Байкала

«Можно сейчас уверенно сказать, что цифровой двойник мы имеем. Другое дело, что он будет совершенствоваться, модели будут уточняться, методы обработки данных будут уточняться. Процесс этот очень длительный. Мы на самом деле, учитывая наш опыт, опыт коллег из иркутских институтов, накопленные за десятилетия работы, мы его сейчас уже внедрили в тот комплекс моделей, методов обработки данных, в вычислительные технологии. Поэтому в первом варианте, как принято говорить у программистов, альфа-версия, она уже готова», — сообщил Марченко, добавив, что с «известной точностью» воспроизводит процессы в Байкальской природной территории.