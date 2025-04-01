Разработан цифровой двойник для Байкала

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Цифрового двойника разработали ученые для Байкальской природной территории. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.
«Можно сейчас уверенно сказать, что цифровой двойник мы имеем. Другое дело, что он будет совершенствоваться, модели будут уточняться, методы обработки данных будут уточняться. Процесс этот очень длительный. Мы на самом деле, учитывая наш опыт, опыт коллег из иркутских институтов, накопленные за десятилетия работы, мы его сейчас уже внедрили в тот комплекс моделей, методов обработки данных, в вычислительные технологии. Поэтому в первом варианте, как принято говорить у программистов, альфа-версия, она уже готова», — сообщил Марченко, добавив, что с «известной точностью» воспроизводит процессы в Байкальской природной территории.
По словам замдиректора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Игоря Ельцова, рядом с Байкалом находятся шламохранилища бывшего ЦБК, и при сильных селях существует угроза экологического загрязнения озера. В связи с этим была разработана идея управляемого селя в рамках цифрового двойника.
Как отметил директор Института динамики систем и теории управления им. Матросова СО РАН Игорь Бычков, на Байкале и рядом с ним, более чем за 25 млн лет, сложилась уникальная экосистема, в связи с этим ранее возникли предложения о создании комплексных интеграционных программ по исследованию озера. В реализации проекта занято 16 научных институтов Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга.
Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятии.