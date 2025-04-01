Мэр Омска Шелест ответил на слух о переходе в «Омскэлектро»

В день смеха, 1 апреля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест опубликовал в телеграм-канале пост со своей фотографией на электрическом столбе, заявив, что принял решение покинуть пост и перейти на работу в энергетический сектор.
Градоначальник, судя по всему, воспользовался случаем и ответил на кулуарные слухи о якобы своем новом месте работы. Уже долгое время главу города прочат в руководство «Омскэлектро». Шелест ответил на это иронией, дав понять о планах на мэрство как минимум до конца срока.
«Спасибо всем, кто верит в добро и не верит в первоапрельские шутки», — заключил Сергей Шелест.
Напомним, пятилетний срок полномочий Сергея Шелеста на посту мэра Омска продлится до января 2027 года.