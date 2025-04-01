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Мэр Омска Шелест ответил на слух о переходе в «Омскэлектро»

Градоначальник превратил в шутку слухи об уходе с поста.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В день смеха, 1 апреля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест опубликовал в телеграм-канале пост со своей фотографией на электрическом столбе, заявив, что принял решение покинуть пост и перейти на работу в энергетический сектор.

Градоначальник, судя по всему, воспользовался случаем и ответил на кулуарные слухи о якобы своем новом месте работы. Уже долгое время главу города прочат в руководство «Омскэлектро». Шелест ответил на это иронией, дав понять о планах на мэрство как минимум до конца срока.

«Спасибо всем, кто верит в добро и не верит в первоапрельские шутки», — заключил Сергей Шелест.

Напомним, пятилетний срок полномочий Сергея Шелеста на посту мэра Омска продлится до января 2027 года.