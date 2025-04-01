В Красноярске с 5 апреля заработают «дачные» автобусы

В Красноярске запускают «дачные» маршруты автобусов, сообщили в департаменте мэрии.
С 5 апреля по выходным дням начнет ходить автобус № 40, следующий от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до остановки «Полигон». С 14 апреля по «дачным» маршрутам пойдут автобусы № 18с, 40, 40а, 40а.
«По просьбам дачников также будет увеличено количество рейсов по автобусному маршруту № 18, а часть рейсов маршрута № 19 будет продлена с конечной “Стела” до садового общества “Южное”. Такое количество маршрутов позволит добраться до дачных участков из многих точек города, с остановок: “Причал”, “Техникум транспорта и сервиса”, “Верхние Черёмушки”, улицы Московской, “ОАО “Красфарма””, “Стела”, “Полигон”, а также с остановки “Автовокзал “Восточный””, — рассказали в мэрии.
В пресс-службе напомнили, что «дачные» маршруты зависят от пассажиропотока. В мае, по мере роста загруженности, количество рейсов будет увеличено.
Информацию о движении маршрутов общественного транспорта, в том числе и дачных, можно уточнить в Центральной диспетчерской службе МКУ «Красноярскгортранс» по номеру 256−84−00.