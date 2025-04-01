В Красноярске с 5 апреля заработают «дачные» автобусы

«По просьбам дачников также будет увеличено количество рейсов по автобусному маршруту № 18, а часть рейсов маршрута № 19 будет продлена с конечной “Стела” до садового общества “Южное”. Такое количество маршрутов позволит добраться до дачных участков из многих точек города, с остановок: “Причал”, “Техникум транспорта и сервиса”, “Верхние Черёмушки”, улицы Московской, “ОАО “Красфарма””, “Стела”, “Полигон”, а также с остановки “Автовокзал “Восточный””, — рассказали в мэрии.