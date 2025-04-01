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Водоканал оштрафуют на 940 тысяч рублей из-за загрязнения Волги

В 2023 году инспекторы Росприроднадзора провели плановую проверку на предприятии, во время которой выявили десятки нарушений.

На 940 тысяч рублей оштрафуют МП «Водоканал» из-за загрязнения Волги в Сокольском районе. Такое решение поддержали Нижегородский арбитражный и Первый арбитражный апелляционный суд, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В 2023 году инспекторы Росприроднадзора провели плановую проверку на предприятии, во время которой выявили десятки нарушений в области охраны природы. Так, там зафиксировали превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по целому ряду показателей, а также негативное влияние из-за сброса сточных вод «Водоканала» в Волгу.

Предприятие возмещать ущерб отказалось, из-за чего дело передали на рассмотрение в суд. В итоге он встал на сторону природоохранного ведомства. Теперь «Водоканал» должен возместить ущерб Волге на 940 тысяч рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 403 млн рублей оценивается масштаб загрязнения почвы, совершенного МУП «КОМУНЭНЕРГО» в Шатках.