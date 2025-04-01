Водоканал оштрафуют на 940 тысяч рублей из-за загрязнения Волги

В 2023 году инспекторы Росприроднадзора провели плановую проверку на предприятии, во время которой выявили десятки нарушений в области охраны природы. Так, там зафиксировали превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по целому ряду показателей, а также негативное влияние из-за сброса сточных вод «Водоканала» в Волгу.