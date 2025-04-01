Молодого тувинца подозревают в хищениях средств со счетов новосибирцев

В Новосибирске задержали 18-летнего уроженца Республики Тыва. Его подозревают в хищениях денежных средств с чужих банковских счетов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По версии полицейских, с августа 2023 года по октябрь 2024-го подозреваемый покупал сим-карты и выяснял, кто из прошлых владельцев использовал онлайн-банки и не отвязал номер от дистанционного обслуживания.
Далее, уверены правоохранители, парень на данные номера оформлял займы, указывая подконтрольные себе счета. Похищенным распоряжался по своему усмотрению.
«В настоящее время установлена причастность молодого человека к шести эпизодам противоправной деятельности, а общая сумма причинённого потерпевшим ущерба превысила 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
На парня завели уголовные дела.