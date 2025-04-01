В Омске проведут обработку от клещей на кладбищах

В Омске началась подготовка к празднику Радоница, который традиционно собирает множество людей на кладбищах. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для посетителей, городские власти решили провести акарицидную обработку территорий. За это ответственна компания ООО «Дез-Гарант», которая обработает более 1,64 миллиона квадратных метров.
Первый этап мероприятий запланирован до 25 апреля. В дальнейшем работы продолжатся ещё в июне, июле и сентябре. Эта периодическая обработка направлена на борьбу с клещами и другими вредителями, которые могут представлять угрозу для здоровья.
Чтобы жители могли ознакомиться с информацией о проведённых обработках, на кладбищах установят специальные стенды, где будет размещена актуальная информация. Это позволит избежать недоразумений и уведомит посетителей о проведённых работах на территориях.