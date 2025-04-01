Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске проведут обработку от клещей на кладбищах

В Омске началась подготовка к празднику Радоница, который традиционно собирает множество людей на кладбищах.

Источник: РИА "Новости"

В Омске началась подготовка к празднику Радоница, который традиционно собирает множество людей на кладбищах. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт для посетителей, городские власти решили провести акарицидную обработку территорий. За это ответственна компания ООО «Дез-Гарант», которая обработает более 1,64 миллиона квадратных метров.

Первый этап мероприятий запланирован до 25 апреля. В дальнейшем работы продолжатся ещё в июне, июле и сентябре. Эта периодическая обработка направлена на борьбу с клещами и другими вредителями, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Чтобы жители могли ознакомиться с информацией о проведённых обработках, на кладбищах установят специальные стенды, где будет размещена актуальная информация. Это позволит избежать недоразумений и уведомит посетителей о проведённых работах на территориях.