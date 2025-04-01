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Дороги начали ремонтировать в Нижнем Новгороде по национальному проекту

Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на выполненные работы.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде приступили к ремонту дорог, которые вошли в перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

В этом месяце стартуют подготовительные работы на проспекте Ленина, улицах Яблоневой, Решетниковской и Карла Маркса. Ремонт на дорожных участках планируют завершить осенью 2025 года.

Также весной начнутся работы на Кузбасской и Новикова-Прибоя. Условия контракта подрядчик должен выполнить до осени 2026 года.

В МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» («ГУММиД») напомнили, что в 2025 году завершатся работы на проспекте Гагарина. Там осталось обустроить тротуары и выполнить благоустройство. Также в столице ПФО продолжается ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую.

Как отметили специалисты ГУММиДа, на всех объектах рабочие поменяют дорожное полотно, бортовые камни, отремонтируют тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

"Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Контроль за ходом ремонта будут осуществлять как представители заказчика, так и общественные контролеры, — добавили в управлении.

Ранее мы писали, что канатную дорогу Нижний Новгород — Бор закрыли на ремонт до конца апреля.