Дороги начали ремонтировать в Нижнем Новгороде по национальному проекту

В МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» («ГУММиД») напомнили, что в 2025 году завершатся работы на проспекте Гагарина. Там осталось обустроить тротуары и выполнить благоустройство. Также в столице ПФО продолжается ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую.