Дороги начали ремонтировать в Нижнем Новгороде по национальному проекту

В Нижнем Новгороде приступили к ремонту дорог, которые вошли в перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
В этом месяце стартуют подготовительные работы на проспекте Ленина, улицах Яблоневой, Решетниковской и Карла Маркса. Ремонт на дорожных участках планируют завершить осенью 2025 года.
Также весной начнутся работы на Кузбасской и Новикова-Прибоя. Условия контракта подрядчик должен выполнить до осени 2026 года.
В МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» («ГУММиД») напомнили, что в 2025 году завершатся работы на проспекте Гагарина. Там осталось обустроить тротуары и выполнить благоустройство. Также в столице ПФО продолжается ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую.
Как отметили специалисты ГУММиДа, на всех объектах рабочие поменяют дорожное полотно, бортовые камни, отремонтируют тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.
"Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Контроль за ходом ремонта будут осуществлять как представители заказчика, так и общественные контролеры, — добавили в управлении.
Ранее мы писали, что канатную дорогу Нижний Новгород — Бор закрыли на ремонт до конца апреля.