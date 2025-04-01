Красноярские семьи удостоились ордена «Родительская слава»

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как дети из многодетных семей смогут бесплатно заниматься спортом в Красноярском крае и о том, как семьям коренных народов помогут улучшить жилищные условия в регионе. Кроме того, здесь же сотни родителей двойняшек получили выплаты без заявлений.