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Красноярские семьи удостоились ордена «Родительская слава»

КРАСНОЯРСК, 1 апреля, ФедералПресс. Многодетные семьи из Красноярского края награждены медалями ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

«За последние три года девять многодетных семей региона награждены высшими государственными наградами — орденом и медалью ордена “Родительская слава”. Укрепление института семьи, популяризация многодетности, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей — основные цели нацпроекта “Семья”. В крае работа по этим направлениям находится на особом контроле Губернатора и получает высокую оценку президента РФ», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова. Кто получил награды:

Евгения и Холидали Олимовы.

Откуда: Красноярск.

Количество детей: пять дочерей.

Екатерина и Камал Шарафутдиновы.

Откуда: Богучаны.

Количество детей: пять сыновей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как дети из многодетных семей смогут бесплатно заниматься спортом в Красноярском крае и о том, как семьям коренных народов помогут улучшить жилищные условия в регионе. Кроме того, здесь же сотни родителей двойняшек получили выплаты без заявлений.