Красноярские семьи удостоились ордена «Родительская слава»

«За последние три года девять многодетных семей региона награждены высшими государственными наградами — орденом и медалью ордена “Родительская слава”. Укрепление института семьи, популяризация многодетности, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей — основные цели нацпроекта “Семья”. В крае работа по этим направлениям находится на особом контроле Губернатора и получает высокую оценку президента РФ», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова. Кто получил награды:
Евгения и Холидали Олимовы.
Откуда: Красноярск.
Количество детей: пять дочерей.
Екатерина и Камал Шарафутдиновы.
Откуда: Богучаны.
Количество детей: пять сыновей.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как дети из многодетных семей смогут бесплатно заниматься спортом в Красноярском крае и о том, как семьям коренных народов помогут улучшить жилищные условия в регионе. Кроме того, здесь же сотни родителей двойняшек получили выплаты без заявлений.