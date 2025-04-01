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Будет немного шумновато: в Центральном парке вырубят аварийные деревья

Взамен старым опасных стволов высадят здоровые саженцы.

В Центральном парке пройдёт санитарная вырубка аварийных деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал Дирекции ландшафтных парков.

«В ближайшие дни будет немного шумновато: начинаются работы по удалению аварийных деревьев. Пожалуйста, будьте осторожны во время прогулок. Следите за детьми и домашними животными», — предупредили в организации.

Взамен старых клёнов, грабов, фруктовых и ягодных деревьев в парке высадят молодые саженцы вишни, липы, яблони, алычи и сливы, а также кусты малины и вейгелы.

В феврале 2024-го в Центральном парке вырубили несколько деревьев. Власти объяснили, что старые и опасные деревья решили заменить на молодые ценные породы.