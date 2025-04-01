Будет немного шумновато: в Центральном парке вырубят аварийные деревья

В Центральном парке пройдёт санитарная вырубка аварийных деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал Дирекции ландшафтных парков.
«В ближайшие дни будет немного шумновато: начинаются работы по удалению аварийных деревьев. Пожалуйста, будьте осторожны во время прогулок. Следите за детьми и домашними животными», — предупредили в организации.
Взамен старых клёнов, грабов, фруктовых и ягодных деревьев в парке высадят молодые саженцы вишни, липы, яблони, алычи и сливы, а также кусты малины и вейгелы.
В феврале 2024-го в Центральном парке вырубили несколько деревьев. Власти объяснили, что старые и опасные деревья решили заменить на молодые ценные породы.